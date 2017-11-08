Электрокары стремительно вытесняют бензиновые машины с улиц Петербурга

За пять лет их количество увеличилось более чем в 21 раз — в 2020 году на дорогах города насчитывалось всего 187 таких машин.

К концу 2025 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 4088 электромобилей. По данным Комитета по природопользованию со ссылкой на ГИБДД, в 2021 году в Петербурге было зарегистрировано 584 электромобиля, в 2022-м — 1011, в 2023-м — 2027, а в 2024 году их число достигло 3191. В последние годы парк электрического транспорта ежегодно увеличивается примерно на тысячу автомобилей, пишет КП-Петербург.

Одновременно растет и количество гибридных машин. Если в 2023 году их насчитывалось около 8,8 тыс., то к 2025 году показатель увеличился почти вдвое. При этом общее число легковых автомобилей в Петербурге уже превышает 2 млн.

Вместе с ростом числа электрокаров развивается и зарядная инфраструктура. Сейчас в городе работают 447 электрозаправочных станций. По сравнению с 2022 годом их количество выросло примерно в четыре раза. Власти рассчитывают, что к 2030 году сеть продолжит расширяться, а число электромобилей увеличится еще примерно вдвое.

Однако эксперты отмечают, что инфраструктура уже начинает испытывать нагрузку. Независимый автоэксперт Евгений Ладушкин рассказал, что во время недавних перебоев с поставками топлива владельцы подключаемых гибридов стали чаще пользоваться зарядными станциями, из-за чего на некоторых из них появились очереди.

По словам специалиста, при покупке электромобиля предпочтение лучше отдавать новым моделям. Он считает, что приобретение подержанного электрокара связано с высокими рисками, поскольку оценить реальное состояние тяговой батареи сложно, а ее замена может обойтись очень дорого.

Ранее мы сообщили о том, что сначала года авторынок Петербурга вырос на 9%.

Фото: Magnific (standret)