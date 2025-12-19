Салют из орудий и фейерверков озарит небо над Петропавловской крепостью 27 января

Тысячи залпов прогремит над Невой.

В Санкт-Петербурге в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоится праздничный артиллерийский салют.

Праздничный артиллерийский салют запланирован в Санкт-Петербурге на 27 января. Как сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа, он будет произведен в 21 час на Большом пляже Петропавловской крепости и станет частью мероприятий, посвященных 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Сообщается, что артиллерийские залпы будут сопровождаться фейерверком. В обеспечении салюта задействуют более 200 военнослужащих. Для проведения мероприятия подготовлены двенадцать 85-миллиметровых орудий Д-44 и двенадцать фейерверочных установок. В пресс-службе Ленинградского военного округа уточнили: "Расчеты батарей 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков более тысячи фейерверочных изделий салютными установками".

В рамках памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Ленинградской Победы, накануне в городе были оформлены световые проекции на фасадах зданий, посвященные подвигу жителей и защитников осажденного города. Вечером над Московским проспектом будут включены прожекторы в рамках проекта "Лучи Победы".

Также сообщается, что Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура в этот день подсветят в цветах ленты медали "За оборону Ленинграда".

