Небо над площадью Победы озарят "Лучи Победы" 27 января

В Петербурге 27 января "Лучи Победы", которые стали символом блокадного Ленинграда, озарят небо над площадью Победы. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.

Во время обороны города прожекторы использовали для отражения налетов немецкой авиации. Свет формировал пространство глубиной до 20-30 километров, и это помогало советским истребителям и зенитчикам выполнять боевые задачи.

Зажгутся лучи в 17:00 с крыш двух зданий на въезде на Московский проспект. Акция завершится в 09:10 28 января.

Фото: пресс-служба ГБУ "Ленсвет"