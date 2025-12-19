  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Небо над площадью Победы озарят "Лучи Победы" 27 января
Сегодня, 14:22
182
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Небо над площадью Победы озарят "Лучи Победы" 27 января

0 0

Во время обороны города прожекторы использовали для отражения налетов немецкой авиации.

В Петербурге 27 января "Лучи Победы", которые стали символом блокадного Ленинграда, озарят небо над площадью Победы. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике. 

Во время обороны города прожекторы использовали для отражения налетов немецкой авиации. Свет формировал пространство глубиной до 20-30 километров, и это помогало советским истребителям и зенитчикам выполнять боевые задачи. 

Зажгутся лучи в 17:00 с крыш двух зданий на въезде на Московский проспект. Акция завершится в 09:10 28 января. 

Ранее на Piter.TV: в память о 82-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады изменится подсветка трех мостов. 

Фото: пресс-служба ГБУ "Ленсвет" 

Теги: лучи победы, площадь победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии