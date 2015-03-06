На площади Победы почтили память павших в Ленинградской битве

В этом году по инициативе ветеранов и при поддержке Владимира Путина День окончания Ленинградской битвы объявлен Днем воинской славы России.

В субботу на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, приуроченная к первому официальному празднованию Дня окончания Ленинградской битвы как Дня воинской славы России.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, члены городского правительства, депутаты, ветераны, блокадники и общественные деятели.

"У нас везде сказано о великих битвах, а о Битве за Ленинград столько времени молчали.Это сражение, подобных которому не было никогда — ни по длительности, ни по жертвам. И все-таки город выстоял, область выстояла, отогнали фашизм" председатель правления организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова

Напомним, что Ленинградская битва продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, став самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны. Статус Дня воинской славы России был присвоен по указу президента в прошлом году.

Ранее Piter.TV сообщал, что Лахта Центр получит подсветку в честь Дня окончания Ленинградской битвы.

Фото: Pexels