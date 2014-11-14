Лахта Центр получит подсветку в честь Дня окончания Ленинградской битвы

81 год назад, 9 августа 1944 года в ходе наступления Карельского фронта было ликвидировано северное блокадное звено.

В честь Дня воинской славы России — Дня окончания Ленинградской битвы — небоскреб "Лахта Центра" будет освещен специальной праздничной подсветкой.

Торжественное включение состоится сегодня в 21:40 и продлится до 4:25 утра 10 августа. Архитектурная подсветка одного из самых высоких зданий Европы будет выполнена в цветах, символизирующих мужество защитников Ленинграда.

Напомним, что 9 августа 1944 года завершилась Ленинградская битва — самое продолжительное сражение Великой Отечественной войны, длившееся 1127 дней. В этом году праздник впервые отмечается как официальный День воинской славы по указу Президента России.

Видео: tg-канал Lakhta Center / Лахта Центр