Женщину задержали за танец в белье на площади Победы в Муроме

Ранее россиянка уже привлекалась к ответственности за аналогичное деяние.

Жительница города Мурома из Владимирской области, которая станцевала в нижнем белье у памятного мемориала, ранее за аналогичные действия уже штрафовалась на 30 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. В ходе мониторинга социальных сетей от 5 марта полицейские выявили видеозапись, на котором незнакомка осквернила символ воинской славы на площади Победы. Танец происходил в непотребном виде около боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Позже оперативники определили, что героиней записи стала 40-летняя безработная местная жительница. Она в октябре 2023 года привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние. Тогда судебная инстанция назначила ей наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. В МВД считают, что после этой ситуации "должных выводов женщина не сделала". После нового криминального эпизода нарушительница была задержана и доставлена в следственные органы.

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Фото: Telegram / Радио Sputnik

Видео: Вконтакте / УМВД России по Владимирской области