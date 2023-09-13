В Мурино задержали подозреваемую в краже драгоценностей на 1,2 млн

Женщина почти две недели выносила ценности из частного дома в Порошкино, но спрятать добычу не успела — полиция пришла с обыском.

Сотрудники уголовного розыска Всеволожского района задержали женщину, подозреваемую в многомиллионной краже ювелирных украшений из частного дома в деревне Порошкино.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 12 февраля в полицию обратилась владелица дома на улице Светлой. Женщина 1991 года рождения заявила, что в период с 28 января по 11 февраля неизвестный похитил из её двухэтажного коттеджа ювелирные изделия на сумму около 1 177 000 рублей. По словам потерпевшей, доступ злоумышленника в дом был свободным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Оперативники сработали быстро. Уже на следующий день, 13 февраля, в 22:10 по месту жительства подозреваемой — в квартире дома №53 на Шоссе в Лаврики в Мурино — сотрудники угрозыска задержали женщину 1999 года рождения. Всё похищенное было изъято. В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведётся следствие.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")