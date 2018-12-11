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СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале

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Фигуранту дела грозит лишение свободы до семи лет.

СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета России. Известно, что кроме инфекционного отделения госпиталя фигурант расследования также открыл огонь по машине врача-реаниматолога в Асбесте. Инцидент зафиксирован 2 ноября.  Было возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство с использованием оружия. Теперь местному жителю грозит максимальное наказание до семи лет. Сейчас мужчина арестован на два месяца.

Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области 39-летнему жителю города Асбеста предъявлено обвинение.

пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что оперативники провели обыск в квартире подозреваемого. Следствие назначило проведение баллистических, дактилоскопических и молекулярно-генетических экспертиз. Во время допроса фигурант дела конкретизировал детали нападения. 

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет РФ

Теги: асбест, свердловская область, следственый комитет, стрельба
Категории: Криминальные происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

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