Генподрядчика систем безопасности на "Газпром Арене" могут заочно арестовать

Об избрании заочного ареста будет ходатайствовать СК РФ.

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск учредителя ООО "Группа компаний "Охрана" Алексея Кобыщу. Он подозревается в причастности к мошенничеству при строительстве "Газпром Арены". Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, следствие будет ходатайствовать о том, чтобы бизнесмену избрали заочный арест. ГК "Охрана" была генподрядчиком систем безопасности на стадионе.

Судебное заседание по избранию меры пресечения пройдет уже сегодня, 9 ноября, в 15:00.

Напомним, в прошлом году Следственный комитет РФ выявил хищение около 180 миллионов рублей на поставках систем видеонаблюдения при строительстве футбольного стадиона. Злоумышленники заказали оборудование у импортного производителя, а после провернули ряд фиктивных сделок через знакомых посредников. Отметим, что уже тогда Кобыща находился в розыске.

Фото: Piter.TV