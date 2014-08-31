Блинкен надеется, что поддержка Украины со стороны США продолжится при Трампе

В Госдепе напомнили о желании коллективного Запада добиться сильной переговорной позиции для Киева.

В американском внешнеполитическом ведомстве надеются на то, что поддержка киевского режима со стороны Вашингтона продолжится в 2025 году, когда к власти в Белом доме придет президент-республиканец Дональд Трамп. Соответствующей информацией руководитель Госдепа США поделился с журналистами на пресс-конференции в Италии, созванной по результатам встречи лидеров стран-членом "Большой семерки" (G7). При этом иностранный дипломат заметил, что денежные средства, выделенные на помощь Украине, в конечном счете во многом "работают на благо" самих США. Спикер уверен в том, что большинство из местных законодателей об обеих политических партий в обеих палатах Конгресса поддерживают Украину.

Я уверен, что поддержка Украины представляет важный национальный интерес для США. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Администрация действующего лидера Белого дома Джо Байдена рассчитывает до конца своего должностного срока сделать все необходимое и возможное, чтобы обеспечить Украине возможность продолжать вести боевые действия в 2025 году, а в случае начала переговоров между Киевом и Москвой, чтобы Украина могла вести их с позиции силы.

Блинкен: Запад попытается вести дела с КНР с позиции силы.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State