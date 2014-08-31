Блинкен: Запад попытается вести дела с КНР с позиции силы

В Госдепе указали на внешнюю политику стран G7 в отношении Пекина.

Американское внешнеполитическое ведомство и международные союзники попытаются вести дела с Китаем с позиции силы. Соответствующей информацией руководитель Госдепа США поделился с журналистами на пресс-конференции в Италии, созванной по результатам встречи лидеров стран-членом "Большой семерки" (G7). При этом иностранный дипломат заметил, что все лидеры подтвердили необходимость взаимодействия с Пекином в конструктивном ключе. В Госдепе добавили, что за последние четыре года удалось достичь большего сближения с КНР, чем когда-либо было ранее по общим подходам к экономике, вопросам безопасности.

Благодаря нашим историческим инвестициям, которые мы делали дома, в США, а также в наши партнерские отношения за рубежом, мы сейчас занимаемся Китаем и проблемами, которые он создает, с позиции силы, и это то, что мы сможем передать следующей администрации. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен высказался за координацию мер против КНР. По словам дипломата, G7 становятся сильнее и эффективнее, если действуют вместе, а не поодиночке. Он напомнил СМИ, что на США приходится около 20 процентов от мирового уровня ВВП, а вместе со странами G7 речь уже уже о более 50 процентах.

США считают, что Китай должен повлиять на отношения между РФ и КНДР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State