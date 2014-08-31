США считают, что Китай должен повлиять на отношения между РФ и КНДР

В Госдепе оценили появление северокорейских военных в России.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что Китай должен повлиять на отношения между РФ и Северной Кореей. Соответствующей информацией руководитель Госдепа США поделился с журналистами на пресс-конференции в Италии, созванной по результатам встречи лидеров стран-членом "Большой семерки" (G7). Таким образом иностранный дипломат прокомментировал утверждения о якобы отправке солдат из КНДР на российскую территорию.

Мы уже некоторое время работаем вместе над усилением давления на КНДР. Но я думаю, что главным фактором является то, что Китай должен сыграть важную роль и использовать свое влияние на КНДР, а также на Россию, чтобы прекратить эту деятельность. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дипломат заметил, что в том случае, если Пекин этого не сделает, то Вашингтон и его международные союзники предпримут дальнейшие шаги по укреплению собственных сил сдерживания и обороноспособности в регионе. Энони Блинкен пояснил, что хотя такая деятельность и не будет направлена против Китая, но все равно не понравится стране.

Блинкен заявил о намерении G7 поддерживать Украину и в 2025 году.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State