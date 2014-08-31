Блинкен заявил о намерении G7 поддерживать Украину и в 2025 году

В Госдепе указали на западную позицию по украинскому кризису.

В американском внешнеполитическом ведомстве надеются на то, Вашингтон продолжит оказывать поддержку Вооруженным силам Украины в 2025 году, вместе со странами-членами G7. Соответствующей информацией руководитель Госдепа США поделился с журналистами на пресс-конференции в Италии, созванной по результатам встречи лидеров стран-членом "Большой семерки" (G7). При этом иностранный дипломат указал, что США наращивают военную поддержку в отношении киевского режима. Страны G7 взяли на себя обязательство поддерживать страну в следующем году. В частности, речь идет о финансировании и боеприпасах.

Сегодня наши партнеры по G7 заявили об обязательствах по решительной поддержке Украины в начале и на протяжении 2025 года, продолжая действительно беспрецедентное партнерство. Мы решительно настроены на то, чтобы у Украины были деньги, боеприпасы и мобилизованные силы.... Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен также добавил, что Госдеп продолжает наращивать военную помощь Украине, помогая европейской стране укреплять собственную оборону и реагировать на действия, предпринимаемые Москвой.

США завершают процесс выделения помощи Киеву за счет российских активов.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State