США завершают процесс выделения помощи Киеву за счет российских активов

В Госдепе рассказали о финансировании Украины на 2025 год.

Американское внешнеполитическое ведомство и международные союзники завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов киевскому режиму за счет замороженных российских активов. Соответствующей информацией руководитель Госдепа США поделился с журналистами на пресс-конференции в Италии, созванной по результатам встречи лидеров стран-членом "Большой семерки" (G7). При этом иностранный дипломат заметил, что на прошлой неделе Вашингтон объявил о новом санкционном давлении на финансовый сектор России. В частности, речь идет о запретах в отношении "Газпромбанка".

Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины. Думаю, можно ожидать дальнейших действий со стороны G7. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что министерство по финансам США 21 ноября ввело санкции против "Газпромбанка", а также шести его иностранных дочерних структур. В профильной структуре заметили, что российские власти якобы используют финансовую организацию для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших воинов.

Блинкен заявил, что у него не было прямых контактов с Лавровым на полях ВАС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State