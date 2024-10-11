Блинкен заявил, что у него не было прямых контактов с Лавровым на полях ВАС

В Госдепе прокомментировали совместное участие США и РФ в ВАС.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что у него не было прямых контактов с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым на полях в 19-го Восточноазиатского саммита. Соответствующей информацией руководитель Госдепа США поделился с журналистами на пресс-конференции по итогам мероприятия. При этом иностранный дипломат заметил, что он вместе с главой МИД РФ присутствовали во время выступлений и выслушали друг друга.

Что касается министра Лаврова, нет, мы не говорили напрямую. Но я был в зале, когда он выступал от имени России.Лавров был в зале, когда я выступал от имени США. Так что, думаю, можно с уверенностью сказать, что мы выслушали друг друга. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что к его сожалению, он не услышал ничего нового от Москвы относительно украинского кризиса.

Блинкен ожидает контактов лидеров США и Китая в ближайшие месяцы.

Фото: YouTube / Hindustan Times

Видео: YouTube / Reuters