В Госдепе США рассказали о контактах между политическими лидерами.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен ожидает контактов лидеров США и Китая в ближайшие месяцы. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления на пресс-конференции перед журналистами, организованной в Нью-Йорке. Руководитель внешнеполитического ведомства США добавил, что рабочие контакты лидера Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином возможны в ближайшие недели или месяцы. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Мне нечего сообщить о конкретном графике. Но я могу сказать, что когда мы встретились с Ван И пару часов назад, мы обсуждали ряд вопросов. Мы также согласились с важностью контактов лидеров. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен подверг критике мирный план Бразилии и Китая по Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now