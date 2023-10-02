Блинкен подверг критике мирный план Бразилии и Китая по Украине

В Госдепе США указали на необходимость следования Уставу ООН.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен отметил, что любой план, который четко опирается на принципы Устава Всемирной организации, в частности на территориальную целостность, суверенитет и независимость, - это именно то, на что стоит обращать внимание мировому сообществу. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления на пресс-конференции перед журналистами, организованной в Нью-Йорке. Дипломат отметил, что власти страны выступают против видения Бразилии и Китая в сфере политического урегулирования вопроса. Ранее Блинкена корреспонденты просили прокомментировать представленный Бразилиа и Пекином мирный на фоне того, что лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил против него.

Мирный план, в котором агрессор получает все, к чему стремился, а жертва не имеет возможности защитить свои права, - это не рецепт прочного мира и уж точно не справедливого. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель внешнеполитического ведомства США добавил, что несколько дней назад в Совете Безопасности ООН он высказал позицию о том, что Вашингтон, как и большинство стран Запада считают, что именно является основой для справедливого и прочного мира в регионе.

Блинкен: США изучат "план победы" Зеленского, чтобы понять, что от них требуется.

Фото и видео: YouTube / Defense Now