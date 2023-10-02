Блинкен: США изучат "план победы" Зеленского, чтобы понять, что от них требуется

В Госдепе США изучают документ, подготовленный Киевом.

В американском внешнеполитическом ведомстве внимательно изучат предложенный киевским режимом "план победы" в региональном конфликте с Москвой с целью понять, что еще требуется от Вашингтона для того, чтобы помочь Украине выполнить поставленные цели. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления на пресс-конференции перед журналистами, организованной в Нью-Йорке.

В разговоре между президентами Байденом и Зеленским украинцы представили свой план победы. Мы очень внимательно изучаем его на предмет того, какие дополнительные вещи мы или другие партнеры Украины должны будем сделать, чтобы помочь им достичь успеха. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен при этом не стал вдаваться в подробности так называемого плана победы, предоставив возможность публично сделать это украинским властям.

Блинкен: США не добиваются экономического размежевания РФ и КНР.

Фото и видео: YouTube / Defense Now