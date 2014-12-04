Блинкен: США не добиваются экономического размежевания РФ и КНР

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон не стремится к экономическому размежеванию России и Китая. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления на пресс-конференции перед журналистами, организованной в Нью-Йорке. Руководитель внешнеполитического ведомства США указал СМИ на то, что китайские предприятия помогают работе российского оборонно-промышленного комплекса, а Вашингтон уже предпринимает ряд усилий для того, чтобы противодействовать этому процессу.
Наше намерение состоит не в том, чтобы размежевать Россию и Китай. Их отношения - это их дело.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Напомним, что официальный представитель посольства КНР в столице США Лю Пэнъюй ранее заявил журналистам информационного агентства "ТАСС" о том что американская администрация распространяет дезинформацию о том, что Пекин оказывает военную поддержку России.
Блинкен призвал урегулировать дипломатией конфликт на границе Израиля и Ливана.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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