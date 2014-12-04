Блинкен: США не добиваются экономического размежевания РФ и КНР

В Госдепе США снова сочли, что КНР помогает работе российского ОПК.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон не стремится к экономическому размежеванию России и Китая. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления на пресс-конференции перед журналистами, организованной в Нью-Йорке. Руководитель внешнеполитического ведомства США указал СМИ на то, что китайские предприятия помогают работе российского оборонно-промышленного комплекса, а Вашингтон уже предпринимает ряд усилий для того, чтобы противодействовать этому процессу.

Наше намерение состоит не в том, чтобы размежевать Россию и Китай. Их отношения - это их дело. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что официальный представитель посольства КНР в столице США Лю Пэнъюй ранее заявил журналистам информационного агентства "ТАСС" о том что американская администрация распространяет дезинформацию о том, что Пекин оказывает военную поддержку России.

Блинкен призвал урегулировать дипломатией конфликт на границе Израиля и Ливана.

Фото и видео: YouTube / Defense Now