Блинкен призвал урегулировать дипломатией конфликт на границе Израиля и Ливана

В Госдепе США оценили удары Израиля по Ливану.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен призвал за счет дипломатических усилий урегулировать конфликт, возникший на двусторонней границе между Израилем и Ливаном. Соответствующее зявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления на пресс-конференции перед журналистами, организованной в Нью-Йорке. Руководитель внешнеполитического ведомства США отметил, что его страна продолжает активно взаимодействовать со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, включая власти еврейского государства и "Хезболлах". Блинкен рассчитывает на то, что участники смогут выбрать правильный курс.

США вместе со своими партнерами по G7, в Европейском союзе, в странах Залива и в других регионах ясно дали понять, что мы считаем, что путь вперед лежит через дипломатию, а не через конфликт. Энтони Блинкен, госсекретарь США

На просьбу СМИ прокомментировать последние атаки Израиля на Ливан, Энтони Блинкен заявил, что США пока что только собирают информацию о произошедшем.

Блинкен предостерег от нападения на силы США на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Defense Now