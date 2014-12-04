Блинкен предостерег от нападения на силы США на Ближнем Востоке

В Госдепе США оценили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен предостерег заинтересованные страны и движения от нападения на силы США, размещенные на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления на пресс-конференции перед журналистами, организованной в Нью-Йорке. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, власти в Вашингтоне примут все необходимые меры для защиты собственных граждан, включая и военный контингент.

Я хочу ясно дать понять тем, кто использует этот момент для нападения на американские силы и американские интересы в регионе. США примут все меры для защиты наших людей. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен признал возможную эскалацию на Украине из-за обсуждения ударов по РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now