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Блинкен признал возможную эскалацию на Украине из-за обсуждения ударов по РФ

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В Госдепе США прокомментировали украинский кризис.

Власти в Вашингтоне учитывают фактор возможной эскалации регионального конфликта на украинской территории из-за обсуждения с киевскими властями нанесения воздушных ударов западным оружием вглубь  российской земли. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Иностранный чиновник выступил на совместной пресс-конференции в Киеве с британским министром по иностранным делам Дэвидом Лэмми и руководителем местного внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой.

Вы упомянули эскалацию, конечно, это один из факторов, которые мы всегда учитываем. Но определенно это не единственный фактор, и это не обязательно решающий фактор.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Иностранный дипломат уточнил, что что он обсуждал удары по РФ на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также со своим британским коллегой. Далее результаты этих дискуссий руководитель Госдепа США намерен сообщить главе Белого дома.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: всу, госдеп, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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