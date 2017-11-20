Блинкен признал возможную эскалацию на Украине из-за обсуждения ударов по РФ

В Госдепе США прокомментировали украинский кризис.

Власти в Вашингтоне учитывают фактор возможной эскалации регионального конфликта на украинской территории из-за обсуждения с киевскими властями нанесения воздушных ударов западным оружием вглубь российской земли. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Иностранный чиновник выступил на совместной пресс-конференции в Киеве с британским министром по иностранным делам Дэвидом Лэмми и руководителем местного внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой.

Вы упомянули эскалацию, конечно, это один из факторов, которые мы всегда учитываем. Но определенно это не единственный фактор, и это не обязательно решающий фактор. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Иностранный дипломат уточнил, что что он обсуждал удары по РФ на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также со своим британским коллегой. Далее результаты этих дискуссий руководитель Госдепа США намерен сообщить главе Белого дома.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State