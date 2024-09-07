США могут принять меры в связи с гибелью американки на Западном берегу Иордана

В Госдепе прокомментировали гибель Айшенур Эзги Эйги на Ближнем Востоке.

Американская администрация при президенте Джо Байдене и внешнеполитическое ведомство намерены выяснить обстоятельства гибели имеющей гражданство США Айшенур Эзги Эйги. Трагедия зафиксирована на Западном берегу реки Иордан. После получения новых данных дипломаты могут принять необходимые меры реагирования. Соответствующее заявление журналистам сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Санто-Доминго. Мероприятие было созвано по результатам рабочего визита руководителя Госдепа в Доминиканскую Республику.

Мы сожалеем об этой трагической утрате. Теперь самое важное выяснить факты. Именно это мы делаем. Мы в полной мере сосредоточены на том, чтобы выяснить эти факты. Любые действия, которые мы предпримем, будут определены фактами. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе обратились к израильскому правительству с просьбой предоставить дополнительную информацию и провести расследование инцидента.

Блинкен: США продолжат добиваться соблюдения санкций против Венесуэлы.

Фото и видео: YouTube / Defense Now