Блинкен: США продолжат добиваться соблюдения санкций против Венесуэлы

В Госдепе оценили ситуацию с арестом двух самолетов Мадуро.

Американское внешнеполитическое ведомство продолжит добиваться соблюдения своего санкционного давления в отношении Венесуэлы. Соответствующее заявление журналистам сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Санто-Доминго. Мероприятие было созвано по результатам рабочего визита руководителя Госдепа в Доминиканскую Республику. Дипломат указал на то, что Вашингтон планирует добиваться от Каракаса выхода на "траекторию к демократии".

По поводу конфискации самолетов. Мы дали ясно понять: мы вводим санкции, если видим, что они нарушаются, то мы будем действовать. Мы это делали и будем это делать. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что второго сентября американские представители арестовали в Доминиканской Республике самолет венесуэльского президента Николаса Мадуро, а затем переправили воздушный борт в штат Флорида. Как утверждает местное министерство юстиции, самолет якобы был приобретен с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях. Второй самолет, принадлежащий правительству латиноамериканского государства, удерживается в Доминиканской Республике по запросу США. МИД Венесуэлы назвал подобные шаги пиратством

США созовут на полях ГА ООН министерскую встречу по оказанию помощи Гаити.

Фото и видео: YouTube / Defense Now