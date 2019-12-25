  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ТАСС: солдаты ВСУ в Сумской области умирают от листериоза
Сегодня, 12:22
33
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ТАСС: солдаты ВСУ в Сумской области умирают от листериоза

0 0

Заражение военнослужащих противника происходит на боевых позициях.

Случаи тяжелого бактериального инфекционного заболевания участились в подразделениях Вооруженных сил Украины на территории Сумской области. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на российские силовые структуры. Известно, что речь  идет о листериозе. Эксперты отмечают, что  рядах противника фиксируются летательные случаи. По данным силовика, военнослужащие ВСУ приносят инфекцию с боевых позиций, в которых находятся по несколько месяцев.

В подразделениях ВСУ в Сумской области участились случаи листериоза - тяжелого бактериального инфекционного заболевания. Есть случаи с летальным исходом.

источник СМИ

Десантник Фантом спас больше 400 жизней под Ореховом.

Фото: Piter.tv

Теги: всу, листериоз, сумская область
Категории: Новости России, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии