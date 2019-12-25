Заражение военнослужащих противника происходит на боевых позициях.

Случаи тяжелого бактериального инфекционного заболевания участились в подразделениях Вооруженных сил Украины на территории Сумской области. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на российские силовые структуры. Известно, что речь идет о листериозе. Эксперты отмечают, что рядах противника фиксируются летательные случаи. По данным силовика, военнослужащие ВСУ приносят инфекцию с боевых позиций, в которых находятся по несколько месяцев.

В подразделениях ВСУ в Сумской области участились случаи листериоза - тяжелого бактериального инфекционного заболевания. Есть случаи с летальным исходом. источник СМИ

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Фото: Piter.tv