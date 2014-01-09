Макрон: у Европы нет юридических рамок для конфискации активов РФ

Замороженные на европейской территории после начала регионального конфликта на Украине активы Москвы невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок, однако международным союзникам киевского режима важно не дать российскому руководству их вернуть в случае распада общего на пространстве коллективного Запада санкционного режима. Соответствующее заявление сделал глава государства Эмманюэль Макрон в эфире местного телеканала TF1. Иностранный политик напомнил СМИ о том, что уже сейчас Европа использует доходы от этих активов для того, чтобы поддерживать Вооруженные силы Украины.
Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать. Сначала мы должны обеспечить их сохранность. Мы должны быть уверены, что если вдруг в какой-то момент не будет единодушия по поводу санкций, они не пропадут.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Эмманюэль Макрон полагает, что российские замороженные активы, когда кризисная ситуация между Кремлем и Банковой будет урегулирована, должны быть использованы для помощи в восстановлении украинского государства.
Макрон допустил введение новых санкций против России в "ближайшие дни".
Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron
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