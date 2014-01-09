Макрон: у Европы нет юридических рамок для конфискации активов РФ

Глава Франции объяснил, что деньги должны в будущем пойти на восстановление Украины.

Замороженные на европейской территории после начала регионального конфликта на Украине активы Москвы невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок, однако международным союзникам киевского режима важно не дать российскому руководству их вернуть в случае распада общего на пространстве коллективного Запада санкционного режима. Соответствующее заявление сделал глава государства Эмманюэль Макрон в эфире местного телеканала TF1. Иностранный политик напомнил СМИ о том, что уже сейчас Европа использует доходы от этих активов для того, чтобы поддерживать Вооруженные силы Украины.

Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать. Сначала мы должны обеспечить их сохранность. Мы должны быть уверены, что если вдруг в какой-то момент не будет единодушия по поводу санкций, они не пропадут. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Эмманюэль Макрон полагает, что российские замороженные активы, когда кризисная ситуация между Кремлем и Банковой будет урегулирована, должны быть использованы для помощи в восстановлении украинского государства.

Макрон допустил введение новых санкций против России в "ближайшие дни".

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron