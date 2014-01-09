Макрон допустил введение новых санкций против России в "ближайшие дни"

Глава Франции рассказал, что ЕК ведет переговоры с Белым домом в вопросе давления на Россию.

Французский президент Эмманюэль Макрон допустил введение новых антироссийских санкций "ближайшие дни". Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала TF1. Иностранный политик указал СМИ на то, что Париж хочет организовать такое давление на Москву в тесной координации с американской администрацией. Европейский лидер отметил, что делегаты из "коалиции желающих" стран фактически не получили никакого ответа от Кремля на свое требование о режиме 30-дневного перемирия, которое огласили во время рабочего визита в Киев премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц и сам Эмманюэль Макрон.

Мы хотим ввести их в ближайшие дни в тесной координации с США, если РФ подтвердит свой отказ от соблюдения. Эмманюэль Макрон, президент Франции

По словам французского лидера, представители Европейской комиссии в текущий момент ведут переговоры с администрацией в Вашингтоне при Дональде Трампе и местными сенаторами по поводу возможного усиления санкций против России. В Париже заметили, что речь может идти о запретах и ограничениях, связанных с финансовыми услугами, углеводородами и вторичных санкциях. Отвечая на вопросы журналистов о том, насколько вообще полезны санкции в адрес Москвы на данном этапе регионального конфликта, Макрон продолжал настаивать на том, что они "эффективны".

Макрон заявил, что готов к диалогу с Путиным в подходящий момент.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron