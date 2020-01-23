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Оглашен приговор ремонтнику, который похитил 1,3 млн рублей из квартиры в Петроградском районе
Сегодня, 14:57
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Оглашен приговор ремонтнику, который похитил 1,3 млн рублей из квартиры в Петроградском районе

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Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев в исправительной колонии общего режима. 

Прокуратура Петроградского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменили п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в хранилище). 

По информации надзорного ведомства, мужчина выполнял различные хозяйственные и ремонтные работы в квартире на Константиновском проспекте. В период с апреля по июль он похитил из сейфа в спальне 1,3 млн рублей. Комбинацию цифр злоумышленник подобрал с первого раза. Денежные средства подсудимый положил на свои счета в банке. 

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев в исправительной колонии общего режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой петербуржец с инвалидностью взыскал через суд 181 тыс. рублей долга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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