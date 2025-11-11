Молодой петербуржец с инвалидностью взыскал через суд 181 тыс. рублей долга

Его знакомая не вернула деньги в сроки, установленные распиской.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению 20-летнего местного жителя с инвалидностью. Об этом сообщили 4 сентября в надзорном ведомстве.

В ноябре 2023 года потерпевший занял знакомой 181 тыс. рублей. Девушка не вернула деньги в сроки, установленные распиской. Тогда прокурор обратился в суд с иском о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими средствами.

Требования удовлетворены, в пользу молодого человека взыскано свыше 250 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала закрыть частный пансионат в Горелово. Учреждение оборудовали в двухэтажном доме на Авиационной улице. Постояльцы проживали в помещениях, которые не отвечали требованиям безопасности.

Фото: Piter.TV