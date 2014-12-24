Прокуратура потребовала закрыть частный пансионат в Горелово

Постояльцы проживали в помещениях, которые не отвечали требованиям безопасности.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения прав инвалидов и пенсионеров. Было установлено, что индивидуальный предприниматель оборудовал в двухэтажном доме пансионат для круглосуточного проживания на Авиационной улице в Горелово. Постояльцы проживали в помещениях, которые не отвечали требованиям безопасности, сообщили в надзорном ведомстве 4 сентября.

Прокурор направил в суд исковое заявление о запрете деятельности пансионата. Это требование удовлетворено, учреждение закроют.

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Фото: Piter.TV