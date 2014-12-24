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Прокуратура потребовала закрыть частный пансионат в Горелово
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Прокуратура потребовала закрыть частный пансионат в Горелово

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Постояльцы проживали в помещениях, которые не отвечали требованиям безопасности.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения прав инвалидов и пенсионеров. Было установлено, что индивидуальный предприниматель оборудовал в двухэтажном доме пансионат для круглосуточного проживания на Авиационной улице в Горелово. Постояльцы проживали в помещениях, которые не отвечали требованиям безопасности, сообщили в надзорном ведомстве 4 сентября. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о запрете деятельности пансионата. Это требование удовлетворено, учреждение закроют. 

Ранее мы рассказывали о том, что завод времен Петра I в Сестрорецке подал иск о собственном банкротстве. Точный размер долговой нагрузки перед кредиторами пока официально не раскрывается.

Фото: Piter.TV 

Теги: пансионат, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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