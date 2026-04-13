Глава США напомнил о том, как союзники отреагировали на конфликт с Ираном.

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп назвал нелепыми огромные траты Североатлантического военного альянса на нужды блока под предлогом защиты от Москвы. Соответствующее заявление американский президент-республиканец сделал, выступая перед западными журналистами на авиационной базе "Эндрюс".

Мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России. Если задуматься об этом, мы защищаемся от России. Я давно думаю, что это немного смехотворно, но мы потратили триллионы долларов на это. Я думаю, этот вопрос будет серьезным образом рассмотрен. Дональд Трамп, президент США

Ранее российский политический лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что руководство нашей страны не собирается ни на кого нападать. По его словам, сейчас западные элиты запугивают свое население мнимой российской угрозой для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Дональд Трамп упоминал, что всерьез рассматривает выход страны из состава НАТО после того, как военный альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана на Ближнем Востоке. Он назвал реакцию международных союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном".

