Бастрыкин поручил доложить о расследовании поджога любовницы в Парголово

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении женщины, поджегшей любовницу мужа в машине из ревности. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Инцидент произошел в поселке Парголово в августе 2025 года. Сама женщина отделалась просто: суд постановил, что поджог был совершен беременной дамой в состоянии аффекта. А вот бывшая любовница оказалась на больничной койке. Пострадавшая продолжает лечение. Ранее в телевизионной передаче на федеральном канале женщина и ее близкие потребовали проведения повторной экспертизы. Следственные органы уже направили уголовное дело в суд.
Фото: Telegram / Следком Ленинградской области
