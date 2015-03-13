В Петербурге пройдёт прощание с актрисой театра и кино Анной Кузнецовой

Причины смерти до сих пор не названы.

Траурная церемония состоится в воскресенье, 17 августа, в 13:00 в церкви Сретения Господня на Гражданском проспекте. Анна Кузнецова скончалась 11 августа 2025 года. Причины смерти актрисы не уточняются.

Анна Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. В 2003 году она окончила музыкальный факультет СПбГАТИ. За свою карьеру артистка выступала в качестве солистки международной оперной антрепризы "Северная Венеция", играла в детском музыкальном театре "Зазеркалье" и в "Таком театре".

Кузнецова также активно снималась в кино и сериалах. Зрителям она запомнилась по ролям в таких проектах, как "Ментовские войны", "Батальонъ", "Первый отдел", "Литейный" и "Восьмидесятые".

Фото: kino-teatr.ru