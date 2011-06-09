Ксения Собчак не приехала в Петербург к могиле отца в день его рождения

Информации о том, посетит ли сегодня Никольское кладбище Александро-Невской лавры дочка политика, нет.

В день 88-летия со дня рождения первого мэра Петербурга Анатолия Собчака его дочь Ксения Собчак не появилась на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где похоронен политик. Как сообщает "МК в Питере", информации о возможном визите дочери Собчака к могиле отца не поступало.

После поминальной службы вдова политика Людмила Нарусова поблагодарила петербуржцев, пришедших почтить память Собчака. Она также поделилась размышлениями о том, следует ли современный Петербург курсу, заложенному ее мужем:

"Конечно, Петербург развивается, движется, но это уже не только петербургская проблема, а, скорее, федеральная. Главная идея Анатолия Собчака была — "Петровская идея", окно в Европу. Возвращение городу исторического имени — именно то, что Петербург должен быть мостом между Европой и Азией. Сейчас, по объективным причинам, окно в Европу превращается в форточку, если не хуже. И в этом смысле, конечно, это вызывает большие сожаления".

Фото: Pexels