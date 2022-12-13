Актёр из сериала "Кухня" должен объяснить петербургскому судье свой отказ пройти тест на опьянение

Из протокола следует, что 20 января этого года в 03:07 Тарабукин в Мытищах управлял автомобилем Mercedes-Benz с признаками алкогольного опьянения.

Актёр сериалов "Бандитский Петербург" и "Кухня" должен объяснить мировому судье Петербурга отказ от освидетельствования. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

Мировой судья судебного участка №18 Петербурга зарегистрировала дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования) в отношении Михаила Тарабукина.

Дело пришло по подведомственности от мирового судьи судебного участка №348 Мытищинского района Московской области. Из протокола следует, что 20 января этого года в 03:07 Тарабукин в Мытищах управлял автомобилем Mercedes-Benz с признаками алкогольного опьянения: запах, нарушение речи, неустойчивость позы. От освидетельствования на состояние опьянения актёр отказался, как и от дачи пояснений, подписи протокола.

Фото: кадр из сериала "Кухня"