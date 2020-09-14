СТС покажет финальный сезон "Кухни" 28 сентября

В финальном сезоне зрители увидят 21 серию.

На канале СТС 28 сентября стартует заключительный сезон сериала "Кухня. Война за отель", которым завершится многолетняя история комедийного хита "Кухня". Все серии франшизы только во время премьерного показа посмотрели более 40 миллионов российских телезрителей.

В новом сезоне к уже привычным актерам присоединился Кирилл Плетнёв, получивший роль известного режиссёра Романа Афанасьева, Владимир Епифанцев, который сыграл самого себя. По сюжет Епифанцев претендует на роль в боевике, о котором мечтает Нагиев.

В финальном сезоне также заявят о себе амбициозный повар Ксения в исполнении Кристины Кучеренко и обаятельный лыжный инструктор Мэл, роль которого досталась Дмитрию Власкину.

Сериал "Ходячие мертвецы" закроют после 11 сезона.

Фото и видео: пресс-служба СТС