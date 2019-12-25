Сериал "Ходячие мертвецы" закроют после 11 сезона

Его покажут в конце 2022 года.

Создатели американского постапокалиптического сериала "Ходячие мертвецы" заявили, что 11 сезон станет последним. Об этом сообщает издание Variety.

Работа над последним сезоном уже началась. В нем ожидается 24 серии. Их покажут в конце 2022 года.

В дальнейшем планируется выпустить несколько спин-оффов сериала, первый из которых "Мир за пределами" выйдет уже 4 октября.

В новом сериале действие будет разворачивается в далеком будущем. В центре сюжета зрители увидят выросших в изоляции от мира зомби подростков. Они отправятся в таинственное путешествие, связанное с исчезновением Рика Граймса.

Помимо этого, создатели "Ходячих мертвецов" намерены выпустить еще один сериал, посвященный любимым героям Дэрилу Диксону и Кэрол Пелетье.

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Фото: ВКонтакте / The Walking Dead Instagram / Ходячие Мертвецы In