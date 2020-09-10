Вышел первый трейлер "Дюны" Дени Вильнёва

Премьера запланирована на 17 декабря.

В сети появился дебютный трейлер фильма "Дюна" Дени Вильнёва. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании WBRussia.

Сюжет картины основан на одноименном романе Фрэнка Герберта. Зрители увидят на экране фантастическую историю из будущего, в котором феодальные семейства владеют целыми планетами. Главный герой фильма, молодой аристократ Пол Атрейдес поднимает войну против империи на планете Арракис, которая досталась в управление его семье.

Съемки картины начались в марте 2019 года и завершились в июле 2020 года. Часть сцен снимали в павильонах Origo Film Studios в Будапеште, а часть — в пустыне Вади-Рам в Иордании. Премьера "Дюны" запланирована на 17 декабря.

Стоит отметить, что роман Фрэнка Герберта уже экранизировался в 1984 году режиссером Дэвидом Линчем. Лента провалилась в прокате, собрав 27 млн долларов при бюджете 42 млн долларов.

Ранее журнал Empire показал актерский состав фильма Дени Вильнева "Дюна".

Видео: YouTube / WBRussia