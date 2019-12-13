Журнал Empire показал актерский состав фильма Дени Вильнева "Дюна"

Главную роль в картине исполнит голливудский актер Тимоти Шаламе.

Журнал Empire опубликовал в Twitter фотографии, на которых показал актерский состав фильма Дени Вильнева "Дюна". Главную роль в нем исполнит голливудский актер Тимоти Шаламе.

Вместе с ним в съемках проекта приняли участие такие актеры, как Джош Бролин, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендая, Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер и Хавьер Бардем. Эти звезды мирового масштабы изображены на обложке журнала в кинематографических образах.

Сюжет картины основан на одноименном романе Фрэнка Герберта. Зрителям покажут фантастическую историю из будущего, в котором человечество расселилось по далеким планетам. В этом мире идет борьба различных могущественных семей за власть над обитаемым пространством. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, где живут гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены. Главная ценность Арракиса в пряностях – самом важном веществе во всей Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

Ожидается, что фильм "Дюна" выйдет в двух частях. Премьера первой запланирована на 17 декабря 2020 года.

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Фото: Twitter / Empire Magazine

Видео: Twitter / Shota Kereselidze