Вышел трейлер финала сериала "Сверхъестественное"

Создатели сериала "Сверхъестественное" выпустили расширенный трейлер второй части финального сезона. Ролик опубликован на YouTube-канале The CW Network.
В минутном трейлере можно наблюдать множество захватывающих сцен с участием главных героев. Новый эпизод последнего сезона покажут на The CW Network 8 октября 2020 года. Зрители увидят финал 19 ноября. Кроме того, ожидается выпуск специальной серии для поклонников.
В августе прошлого года исполнитель одной из главных ролей в сериале Дженсен Эклс раскрыл некоторые подробности последнего сезона. Он намекнул, что концовка будет очень эмоциональной. Актер заявил, что ему было весьма трудно принять такой сюжет.
В июле этого года глава телеканала The CW Network Марк Педовиц сообщил, что продюсеры превратят финал сериала в некое событие. Он отметил, что создатели шоу хотят убрать из него негатив и оставить только позитив.
Ранее мы писали, что жены звезд "Сверхъестественного" встретятся в финальном сезоне.
Видео: YouTube / The CW Network
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