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Видения Пола Атрейдеса: Представлен сюжетный трейлер Dune: Awakening

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Геймплей игры будет показан на Gamescom.

В рамках официальной презентации компьютерных игр Summer Game Fest создатели компьютерной игры Dune: Awakening представили свежий трейлер. Ролик посвящен сюжетной завязке проекта и персонажу Полу Атрейдесу, которого в фильмах режиссера Дени Вильнёва играл актер Тимоти Шаламе. В видео герой рассказывает о кошмарных вариантах будущего, которые являются ему.  Юноша размышляет о том, как можно было бы избежать трагедии.Он замечает, что кошмаров бы не произошло, если бы у его матери родилась дочь, а не сын. В результате герой приходит к выводу, что ситуацию может изменить только игрок. Таким образом действие в Dune: Awakening будет разворачиваться в альтернативной временной линии. Разработчики пообещали пользователям, что геймплей выживалки они увидят уже в августе 2024 года на мероприятии Gamescom.

Саму игры MMORPG авторы создают для персональных компьютеров, а также консолей PS5 и Xbox Series.

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Фото и видео: YouTube / Funcom

Теги: summer game fest, дюна, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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