SGF 2024: появился первый тизер анимационного сериала по Among Us

В рамках официальной презентации компьютерных игр Summer Game Fest создатели мобильной игры Among Us представили зрителям первый тизер анимационной экранизации своего проекта. В шоу заявлен звёздный актерский состав — о нём разработчики рассказывали ранее. Мультсериал по мотивам Among Us разработчики анонсировали ещё в прошлом году. Его созданием занимается студия Titmouse. СПециалисты этой компании ранее были ответственны за релиз шоу "Звёздный путь: Нижние палубы". В настоящее время официальной даты выхода шоу на экраны нет.

Фото и видео: YouTube / Innersloth