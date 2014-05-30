Netflix представил трейлер мультсериала "Астерикс и Обеликс: Поединок вождей"

Мировая премьера состоится 30 апреля.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер мультсериала "Астерикс и Обеликс: Большая битва". Режиссерами проекта выступили Ален Шаба и Фабрис Жубер.

Сюжет расскажет о новых историях двух популярных галлов, которые продолжают бороться с Римской империей. Друид Панорамикс, который варил галлам особое зелье, делающее их сильнее, теряет память. В результате героям предстоит отбиваться от врагов своими силами. Мировая премьера состоится 30 апреля.

Ранее Netflix представил новый трейлер фильма "Электрический штат".

Видео: YouTube / Netflix