Стартовал первый мультсериал в истории Pixar — "Победа или поражение"

Первые два эпизода показаны зрителям 19 февраля.

На стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера телевизионного шоу "Победа или поражение" (Win or Lose). Проект стал первым мультсериала от студии Pixar. История крутится вокруг смешанной команды по софтболу "Пиклс". Ее участники готовятся к чемпионату. Создатели запланировали в первом сезоне восемь выпусков. Все серии будут концентрироваться на подготовке юных спортсменов к решающему противостоянию на поле. К текущему моменту свет увидели два выпуска, оставшиеся будут публиковаться еженедельно.

Агрегатор комментариев от кинокритиков RottenTomatoes указал на то, что аудитория встретила "Победу или поражение" очень восторженно. Сейчас сериал получил 89 процентов свежести. Рецензенты отмечают приятный "пиксаровский" стиль сериала, а также разнообразие персонажей, их личностей, характеров и связанными сюжетными линиями. Однако некоторые полагают, что авторам следовало бы структурировать пересказ иначе. Они заметили, что формат из отдельных историй для персонажей не заставит зрителей переживать за кого-либо из заявленных героев в финальном эпизоде.

Вышел новый тизер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново".

Фото и видео: YouTube / Pixar