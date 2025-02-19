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Вышел новый тизер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново"

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Мировая премьера состоится 4 марта.

Киностудия Marvel представила новый тизер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново". Шоураннерами проекта выступили Дарио Скардапане, Мэтт Корман и Крис Орд.

Сериал является перезапуском и одновременно продолжением сериала "Сорвиголова" от Netflix. В центре сюжета снова окажется противостояние адвоката Мэтта Мердока и главаря криминального бизнеса Кингпина.

В главных ролях сыграли Чарли Кокс, Винсент Д"Онофрио, Дебора Энн Уолл и другие. Мировая премьера состоится 4 марта.

Ранее Sony Pictures представила трейлер фильма ужасов "Дожить до рассвета".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel entertainment, сериал, сорвиголова рожденный заново, тизер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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