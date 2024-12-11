Компания Sony Pictures представила трейлер фильма ужасов "Дожить до рассвета". Режиссером картины выступил Дэвид Ф. Сандберг.
Фильм является экранизацией популярной хоррор-игры Until Dawn. В центре сюжета окажутся сестры Кловер и Мелани, которые застряли в смертельной временной петле. Героиням необходимо вырваться из нее до рассвета, чтобы остаться в живых.
В главных ролях сыграли Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Адлон, Петер Стормаре и другие. Мировая премьера состоится 25 апреля.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер боевика "Расплата 2".
Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment
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