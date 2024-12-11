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Вышел трейлер боевика "Расплата 2"

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Мировая премьера состоится 25 апреля.

Кинокомпания Amazon MGM Studios представила трейлер фильма "Расплата 2". Режиссером картины выступил Гэвин О"Коннор.

Фильм является продолжением истории, вышедшей на большие экраны летом 2016 года, о бухгалтере с боевыми навыками Кристианом Вольфом. В новой части герой помогает агенту Министерства финансов раскрыть опасное преступление. Для этого он объединяется со своим братом Брэкстоном.

В главных ролях сыграли Бэн Аффлек, Джон Бернтал, Дж.К. Симмонс, Даниэлла Пинеда и другие. Мировая премьера состоится 25 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Друг" с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем.

Видео: YouTube / Amazon MGM Studios

Теги: amazon mgm studios, расплата 2, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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