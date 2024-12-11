Вышел трейлер боевика "Расплата 2"

Мировая премьера состоится 25 апреля.

Кинокомпания Amazon MGM Studios представила трейлер фильма "Расплата 2". Режиссером картины выступил Гэвин О"Коннор.

Фильм является продолжением истории, вышедшей на большие экраны летом 2016 года, о бухгалтере с боевыми навыками Кристианом Вольфом. В новой части герой помогает агенту Министерства финансов раскрыть опасное преступление. Для этого он объединяется со своим братом Брэкстоном.

В главных ролях сыграли Бэн Аффлек, Джон Бернтал, Дж.К. Симмонс, Даниэлла Пинеда и другие. Мировая премьера состоится 25 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Друг" с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем.

Видео: YouTube / Amazon MGM Studios