Вышел трейлер фильма "Друг" с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем

Студия Bleecker Street представила трейлер фильма "Друг". Режиссерами картины выступили Скотт МакГихи и Дэвид Сигел.
Сюжет основан на одноименном романе Сигрид Нуньес и рассказывает историю писательницы Ирис, которая переживает утрату своего друга и наставника Уолтера. Вскоре героиня узнает, что он оставил ей пса по именни Аполлон, и это кардинально меняет ее жизнь.
В главных ролях сыграли Наоми Уоттс и Билл Мюррей. Мировая премьера состоится 4 апреля.
Ранее A24 представила трейлер комедии "Дружба".
Видео: YouTube / Bleecker Street
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