Вышел трейлер фильма "Друг" с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем

Мировая премьера состоится 4 апреля.

Студия Bleecker Street представила трейлер фильма "Друг". Режиссерами картины выступили Скотт МакГихи и Дэвид Сигел.

Сюжет основан на одноименном романе Сигрид Нуньес и рассказывает историю писательницы Ирис, которая переживает утрату своего друга и наставника Уолтера. Вскоре героиня узнает, что он оставил ей пса по именни Аполлон, и это кардинально меняет ее жизнь.

В главных ролях сыграли Наоми Уоттс и Билл Мюррей. Мировая премьера состоится 4 апреля.

Ранее A24 представила трейлер комедии "Дружба".

Видео: YouTube / Bleecker Street