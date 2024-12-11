A24 представила трейлер комедии "Дружба"

Мировая премьера состоится в мае 2025 года.

Студия A24 представила трейлер комедийного фильма "Дружба". Режиссером картины выступил Эндрю ДеЯнг.

Сюжет расскажет историю мужчины по имени Крейг, чья жизнь переворачивается с ног на голову с появлением нового соседа. Герой пытается с ним подружиться, однако его попытки вскоре выходят из-под контроля.

В главных ролях сыграли Пол Радд, Тим Робинсон, Кейт Мара, Джош Сегарра и другие. Мировая премьера состоится в мае 2025 года.