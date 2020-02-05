Звезда сериала "Интерны" сделал каминг-аут в России

О своей нетрадиционной сексуальной ориентации рассказал американский актер Один Байрон.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что 35-летний актер Один Байрон совершил каминг-аут. Об этом он рассказал в интервью журналисту Карену Шаиняну.

Один Байрон отметил, что он изначально выбрал неподходящий момент для каминг-аута. Байрон заявил о своей нетрадиционной ориентации в душе перед друзьями, когда все мылись.

"И я как-то выбрал этот момент, потому что не буду скрывать ничего. Выбрал этот момент, чтобы сказать, что я гей. А все голые и в душе", — рассказал Байрон.

Отметим, что 35-летний Один Байрон исполнил роль Фила Ричардса в телесериале "Интерны".

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Видео: YouTube / Gogol School, Gramophonics Band